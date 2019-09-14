البحرين: نقف مع السعودية صفاً واحداً ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله
نددت بالهجوم الإرهابي على معملين لشركة أرامكو

البحرين: نقف مع السعودية صفاً واحداً ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله

2019/09/14
الساعة 4:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة بالعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها: “تشدد وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها”.

وأضافت الخارجية البحرينية في بيانها: “ندعم السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 


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