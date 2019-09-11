البرازيل ضد بيرو .. وأول هزيمة للسيليساو منذ 17 مباراة

المواطن - مروة نبيل

سقطت البرازيل ضد بيرو بهدف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، فجر اليوم الأربعاء، لتنتهي سلسلة انتصارات السيليساو.

البرازيل ضد بيرو

ولم يظهر السيليساو بالمستوى المتوقع خلال مباراة البرازيل ضد بيرو الودية، حيث قام المدير الفني تيتي بالعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاض بها مواجهة كولومبيا.

ودفع تيتي بالثلاثي ديفيد نيريس، إيدير ميليتاو وآلان في مباراة البرازيل ضد بيرو الودية بدلًا من داني ألفيس، تياجو سيلفا وأرتور، ولعب نيمار دا سيلفا كبديل في الشوط الثاني، بعدما شارك كأساسي في مواجهة كولومبيا.

وجاء هدف مباراة البرازيل ضد بيرو الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق رأسية مميزة من اللاعب لويس أبرام، مستغلًا كرة من ركلة حرة ليهز شباك حارس مرمى السيليساو إيدرسون، ويمنح منتخب بلاده فوزًا قاتلًا.

إيقاف الانتصارات والثأر

وتُعد هزيمة البرازيل ضد بيرو هي الأولى لمنتخب السيليساو الأول لكرة القدم منذ 17 مباراة دون خسارة، بعد مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وتُعتبر نتيجة مباراة البرازيل ضد بيرو ثأرية، حيث كان يسعى لاعبو المنتخب البيروفي لتعويض خسارتهم أمام السيليساو بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.