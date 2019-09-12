البراق: دعم الدرجة الأولى أفضل من دوري الرديف

المواطن - مروة نبيل

طالب الإعلامي الرياضي خضير البراق، المسؤولين بدعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بدلًا من إطلاق دوري الرديف.

وقال البراق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “دوري رديف.. يا إخوان يا كرام في اتحاد القدم عندكم دوري الدرجة الأولى ادعموه بالمبالغ والإمكانات التي ستخصص للدوري الرديف”.

وتابع الإعلامي المتخصص بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، قائلًا: “خصصوا لأندية الأولى مبالغ مناسبة لتسجيل اللاعبين السعوديين الذين أندية المحترفين ليست بحاجة لخدماتهم أو لا تستطيع قيدهم بحكم العدد”.

وأضاف البراق في تغريدة أخرى قائلًا: “أنت الآن تشتكي من تعدد المنافسات وقلة الملاعب المناسبة ولم تصرف للحكام مبالغهم من العام الماضي ثم تأتي وتضيف مسابقة جديدة (غيرِ ذي جدوى) وتقول أنا أبحث عن التطوير..؟!”.

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت، اليوم الخميس، عن عقد ورشة عمل بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية المشاركة بالدوري لمنافسات الموسم الرياضي 2019/ 2020، يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري.