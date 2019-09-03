البريكان ينعش تدريبات المنتخب السعودي
بعد شفائه من نزلة البرد

البريكان ينعش تدريبات المنتخب السعودي

2019/09/03
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك النجم فراس البريكان في تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، وذلك بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البريكان خلال مران الأخضر المقام الآن، مؤكدًا جاهزيته التامة.

ولم يشارك نجم نادي النصر والأخضر، فراس البريكان في تدريبات الأخضر الجماعية بالأمس، بسبب معاناته من نزلة البرد، واكتفى بالجري حول الملعب.

ويخوض الأخضر معسكرًا إعداديًّا في الدمام بداية من أمس وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وسيلعب خلاله مباراة ودية ضد المنتخب المالي الأول لكرة القدم، في الخامس من الشهر ذاته.

ويواجه المنتخب السعودي الأول نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



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