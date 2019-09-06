البريك والشهري يُنعشان تدريبات #الهلال
بعد نهاية برنامجيهما

البريك والشهري يُنعشان تدريبات #الهلال

2019/09/06
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك الثنائي محمد البريك وصالح الشهري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الجمعة، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيلي.

ولم يشارك البريك في مباريات الهلال هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وخضع صالح الشهري لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، من أجل الوصول إلى المعدل البدني المميز للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.



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