البكر: الأخضر الأولمبي أجبرنا على إنشاء دوري رديف

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر عن سبب عقد ورشة عمل لمناقشة مقترح تنظيم دوري الرديف.

وقال البكر: الدوري الرديف يخدم اللاعبين الشباب لعدم مشاركتهم مع أنديتهم في دوري المحترفين.. طرحنا المقترح وننتظر المناقشة مع الأندية حول المشاكل والعوائق .. الأهم نجد فرصة للاعبي الأخضر الأولمبي بشكل متواصل”.

وتابع رئيس لجنة المسابقات خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “بعض الأندية وافقت على مقترح إنشاء دوري رديف لأنه يخدم مصالحها ولكن هناك مشاكل لدى أندية أخرى نحاول حلها”.

وأضاف: “ننتظر الأخضر الأولمبي مشاركة في الأولمبياد المقبل غالبية اللاعبين لا يشاركون الآن مع أنديتهم.. أحد المقترحات أن يكون دوريًا رديفًا للمناطق لتقليل متاعب السفر والتنقل للأندية”.

وكان اللجنة، قد أعلنت عقد ورشة عمل، يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ومع ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لبحث آلية إقامة دوري رديف للأندية موسم 2019/ 2020.