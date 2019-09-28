البلوز يفك عقدته بالفوز في لقاء تشيلسي ضد برايتون

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بتشيلسي في الفوز في مباراة تشيلسي ضد برايتون، التي أُقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد برايتون، بضغط هجومي من قبل لاعبي البلوز الذين سعوا إلى إحراز الهدف الأول في المباراة المُقامة على ملعب ستامفورد بريدج.

وحاول لاعبو البلوز خلال الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد برايتون، إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي برايتون لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد برايتون، كثف لاعبو تشيلسي من محاولاتهم الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول الذي جاء عبر ركلة جزاء سددها اللاعب الإيطالي جورجينيو نجم تشيلسي ببراعة في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وواصل لاعبو البلوز تقديم العرض الجيد في مباراة تشيلسي ضد برايتون، بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن النجم البرازيلي ويليان من إحراز الهدف الثاني لفريق تشيلسي في الدقيقة الخامسة والسبعين بعد مراوغة مميزة للاعبي برايتون.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة تشيلسي ضد برايتون، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بثنائية دون رد، حيث عاد النادي اللندني لطريق الانتصارات بعد الخسارة يوم الأحد الماضي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي أمام فريق ليفربول بثنائية مقابل هدف.

وعانى البلوز كثيرًا قبل انطلاق مباراة تشيلسي ضد برايتون من النتائج السلبية، على الرغم من تقديم المستوى الفني المميز تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد في موسمه الأول كمدرب لنادي تشيلسي.

وبعد الفوز في مباراة تشيلسي ضد برايتون، أصبح رصيد تشيلسي 11 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.