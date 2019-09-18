البنتاغون يكشف أدلة بشأن هجوم أرامكو خلال 48 ساعة

المواطن - الرياض

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، مساء أمس الثلاثاء، أن الوزارة تعد تقريرًا عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَي شركة أرامكو، السبت.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة “بلومبرغ”، أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لنشر التقرير في غضون 48 ساعة، بحسب ما نقلت سكاي نيوز.

ولم يؤكد المسؤول أو ينفِ التقارير الإخبارية الأميركية التي تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أكثر من 20 طائرة من دون طيار وصواريخ كروز من جنوبي إيران.

وأكد أن الخبراء الأميركيين يجرون تحقيقات مكثفة بحثًا عن أدلة، ويراجعون المعلومات الاستخباراتية مثل مسارات الرادات في المنطقة.

وتعمل وكالة الاستخبارات الخاصة بالبنتاغون على رفع الحظر على معلومات سرية في هذا الإطار.