التجارة: المضاربة في العملات الافتراضية لها مخاطر وعواقب سلبية

المواطن - واس

جددت وزارة التجارة والاستثمار التحذير من المضاربة والاستثمار في العملات الافتراضية لما يترتب عليه مخاطر وعواقب سلبية على المتعامل بها.

وكانت وزارة التجارة ووزارة المالية حذرتا أكثر من مرة حذرت من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة..

وأفادت الماالية إن هذه العملات لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.