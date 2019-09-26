التجارة تستدعي 87 سيارة شيفروليه وكاديلاك.. خلل كارثي

التجارة تستدعي 87 سيارة شيفروليه وكاديلاك.. خلل كارثي

2019/09/26
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، عن استدعاء مركبات نوع كاديلاك “ATS/CTS”، ومركبات شيفروليه “CAMARO/CORVETTE” موديل 2017، بعدد إجمالي 87 مركبة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء خلل قد يتسبب في توقف نظم التوجيه المعزز كهربائيًا “EPS” ما قد يؤدي لصعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع حادث.

ودعت الوزارة ملاك سيارة “كاديلاك” و”شيفروليه” التأكد من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي: (من هنا).

ونصحت الوزارة المستهلك بالتواصل مع الوكيل المورد المعتمد في المملكة، وهو شركة الجميح للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

 


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. تحديد هوية الجناة في إشعال النار بمركبة مهندسة ديكور بتبوك
    •
  • شاب يتسلم سيارة من تركي آل الشيخ بعد توقعه فوز ألميريا الإسباني
    •
  • فيديو.. حرق سيارة مواطن لأسباب مجهولة
    •
  • إنقاذ طفلة تسللت للسيارة سِرًّا فتعرضت لإجهاد حراري
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم