التجارة تُصدر 2669 ترخيص تخفيضات إلكترونيًا بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار (2669) ترخيص تخفيضات إلكترونيًا للمنشآت التجارية والخاصة بالتخفيضات الموسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89.

وتشمل هذه التخفيضات كافة الفروع التابعة لهذه المنشآت في جميع مناطق المملكة، منذ فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية والخاصة باليوم الوطني، علمًا بأن التسجيل ينتهي في الـ 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وجاء في مقدمة الأنشطة التي شملتها التخفيضات، المستلزمات الرجالية، والملابس والأحذية رياضية، والأثاث المنزلي، والعبايات والطرح النسائية، وتجارة الأواني والأجهزة المنزلية، فيما تراوحت نسبة التخفيضات بين 10% و88 %.

وكانت الوزارة أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 19 – 25 سبتمبر 2019م، ليتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنويًا.