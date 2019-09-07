التحالف: اعتراض واسقاط طائرة مسيّرة معادية بالمجال الجوي اليمني
أطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران في عمران

التحالف: اعتراض واسقاط طائرة مسيّرة معادية بالمجال الجوي اليمني

2019/09/07
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم السبت من اعتراض واسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية اطلقتها الميليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة .

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتيه وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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