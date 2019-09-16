فيديو.. التحالف: الأسلحة المستخدمة في استهداف أرامكو إيرانية الصنع.. والحوثيون مجرد مطايا
أكد تدمير طائرات مسيرة من طراز أبابيل

فيديو.. التحالف: الأسلحة المستخدمة في استهداف أرامكو إيرانية الصنع.. والحوثيون مجرد مطايا

2019/09/16
الساعة 4:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضلوع إيران في الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في خريص وبقيق.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وجدد التحالف التأكيد على قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية في المملكة مؤكدًا: “لدينا القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين”.

واستعرض التحالف وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل مشيرًا إلى أن استهداف أرامكو لم يتم من الأراضي اليمنية كما زعم الحوثيون.


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