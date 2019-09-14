التحالف: التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في هجوم معملي أرامكو

المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت (١٤ سبتمبر ٢٠١٩م) على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص) ، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.

مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ و تنفيذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي .