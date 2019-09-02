التحالف: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع بأكثر من محافظة يمنية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، تركي المالكي، أن اللجنة السعودية الإماراتية عملت على تهدئة الوضع في أكثر من محافظة يمنية.

ولفت إلى أن كافة الأطراف اليمنية عملت على تلبية دعوة التهدئة، موضحًا أن قوات سعودية وصلت إلى شبوة لتهدئة الأوضاع هناك.

وأشار المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.

وأفاد المالكي أن التحالف استهدف مخازن أسلحة وطائرات بدون طيار للحوثيين في ذمار، نافيًا مزاعم الحوثيين باستهداف أحد السجون.

وأفاد المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل العمل على الترويج لانتصارات وهمية.