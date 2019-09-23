التحالف اليمني لرصد الانتهاكات: تقرير الخبراء البارزين مليء بالثغرات

المواطن - واس

انتقد نائب رئيس منظمة التكتل الدولي للحقوق والحريات (شهود) عضو التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجدي الأكوع، تقرير الخبراء البارزين عن اليمن الصادر في شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه مليء بالثغرات.

وأعرب الأكوع فِي كلمة للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان عن بالغ القلق بشأن مسار فريق الخبراء البارزين وتقريرهم حول اليمن، كونها آلية للتقصي والرصد في ظل النزاع القائم الناتج عن التمرد المسلح من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لما يعتريه من الكثير من المواقف والثغرات في مواضع كثيرة من تقرير الفريق، ما يجعل من مسألة تمديد الولاية أمرًا صعبًا في ظل رفض الحكومة لمنهجيته وفي ظل عدم أخذه بمخرجات العمل والمراقبة والرصد الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني اليمنية الحقوقية.

وطالب مجلس حقوق الإنسان بمراجعة سياسات تعامل الآليات الدولية مع الميليشيات المسلحة. وإعادة النظر في تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين.

كما طالب المجلس بصياغة صك ملزم يجرم حصار المدن والمدنيين وهو ما تمارسه ميليشيا الحوثي في تعز اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات.