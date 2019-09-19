التحالف يبدأ عملية عسكرية نوعية شمال الحديدة

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وطالب التحالف العربي من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظًا على سلامتهم.