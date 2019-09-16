التحقيق في واقعة ممارسة 4 أشقاء الطب بشهادات مزورة بالكويت

التحقيق في واقعة ممارسة 4 أشقاء الطب بشهادات مزورة بالكويت

2019/09/16
الساعة 9:48 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فتحت النيابة العامة الكويتية تحقيقاً في قضية اتهام 4 أشقاء كويتيين (بينهم 3 ذكور) بممارسة الطب بشهادات مزورة من إحدى الجامعات الباكستانية، وذلك ضمن تداعيات القبض على وافد مصري يعمل بوزارة التعليم اعترف بتزوير المئات من الشهادات من بينها شهادات الأشقاء الأربعة.

وأوضحت مصادر أن النيابة أوقفت اثنين من الأشقاء، وهما طبيبا تخدير، بعد ثبوت تزوير شهادتهما، فيما لا يزال التحقيق جارياً بشأن الاثنين الآخرين، أحدهما طبيب باطنة، والأخرى مختصة في الطب العام، وفقاً لـ”السياسة الكويتية”.

وأضافت المصادر أن والد الأطباء الأربعة يتقلد منصباً أكاديمياً رفيعاً في جامعة الكويت منذ سنوات، وقد يكون له دور في التزوير والحصول على اعتماد الشهادات.


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