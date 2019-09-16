الترجي التونسي يُواجه بطل دوري أبطال آسيا بـ مونديال الأندية

الترجي التونسي يُواجه بطل دوري أبطال آسيا بـ مونديال الأندية

2019/09/16
الساعة 3:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أُقيمت اليوم، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2019 والمقرر انطلاقها من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل في قطر.

وأسفرت القرعة عن أن نادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا سيواجه الفائز بدوري أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر في دور ربع النهائي، أما نادي مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية فسيواجه المتأهل من السد القطري ونادي هينجين سبورت بطل قارة الأوقيانوس.

ويُذكر أن ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا سيواجه المتأهل من مباراة مونتيري المكسيكي والفائز من هينجين والسد يوم 18 ديسمبر، بينما يواجه بطل أمريكا الجنوبية المتأهل من الترجي التونسي وبطل دوري أبطال آسيا في دور الأربعة.

وسيتحدد بطل دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر القادم.

يذكر أن النصر يواجه السد القطري اليوم في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بينما يواجه الهلال مواطنه الاتحاد غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في إياب دور ربع النهائي.


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