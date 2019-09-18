الترفيه تقدم ثلاثة عروض عالمية خلال موسم اليوم الوطني الـ89

الترفيه تقدم ثلاثة عروض عالمية خلال موسم اليوم الوطني الـ89

2019/09/18
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، المشرفة على موسم اليوم الوطني 89، عن إطلاق ثلاثة عروض عالمية في الرياض وجدة والدمام، صممت خصيصًا لهذه المناسبة، ففي العاصمة الرياض وتحديدًا في الصالات الخضراء من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة من 9:30 إلى 10:30 مساء، كما ستفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء، وستقام فعالية “طريق الهمة”، حيث سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، يأخذ الحضور في رحلة فريدة وجميلة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي ستجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا الزاهر والواعد.

أما في عروس البحر الأحمر جدة، وعلى كورنيش الحمراء فستقام فعالية “مملكة النجوم”، حيث ستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الجمهور الذي سيصطف في الشوارع الرئيسية لمشاهدة اللوحة المبهرة، مع التأثيرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر، وذلك يوم 23 سبتمبر من الساعة 8 إلى 10 مساء.

وفي الظهران إكسبو بالدمام، وعلى مدى خمسة أيام، تبدأ من 19 سبتمبر من 9 إلى 10 مساء، تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية “سيرك دو سوليه” عرضًا صمم خصيصًا لمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث يقدم 40 عارضًا ولمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني.


هل قرأت هذا ؟
  • رئيس الترفيه عن وسم #شكرا_للمستشار_تركي_ال_الشيخ : ما له أي لازمة
    •
  • الترفيه تنفي تفاصيل مزعومة بشأن فعاليات موسم الرياض العالمية
    •
  • تركي آل الشيخ يطلق مسابقة الفاروق بجوائز نصف مليون ريال 
    •
  • اقتراحات الترفيه تنهال على تركي آل الشيخ بعد تغريدة “القطاع نار”
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم