الترفيه توضح سبب اشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية بالرياض

الترفيه توضح سبب اشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية بالرياض

2019/09/23
الساعة 9:46 صباحًا
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المواطن - الرياض

علقت الهيئة العامة للترفيه على مقطع الفيديو المتداول بتاريخ 23 محرم 1441 الموافق 22 سبتمبر 2019، والذي أظهر حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادثة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تبين حدوث خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة، وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.

وجددت الهيئة العامة للترفيه دعوتها للجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظاً على سلامتهم.


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