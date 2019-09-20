التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن التشكيلة المثالية لمنافسات إياب الدور ربع النهائي.

وشهدت التشكيلة المثالية في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، تواجد 3 لاعبين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقهم اللافت مع الهلال والنصر.

وتواجد في التشكيلة المثالية بمنافسات دوري أبطال آسيا 2019، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بعد تألقهم اللافت ضد الاتحاد وتسجيل هدفين، بجانب نجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وضمت التشكيلة المثالية لإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بجانب ثلاثي الهلال والنصر كل من؛ يان يونلينغ، زهانغ لينبينغ، بارك جيسو، خوخي بوعلام، كوكي ماتشيدا، أكرم عفيف، نام تاي هي، شينزوه كورهوجي.

وودع الاتحاد والنصر منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد الخسارة في ربع النهائي ضد الهلال والسد القطري.