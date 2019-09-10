التعادل الإيجابي يحسم مباراة السعودية ضد اليمن
ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

التعادل الإيجابي يحسم مباراة السعودية ضد اليمن

2019/09/10
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد اليمن، التي أُقيمت على إستاد البحرين الوطني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

مباراة السعودية ضد اليمن:

وبدأت مباراة السعودية ضد اليمن بشكل سريع، حيث تمكن محسن محمد من هز شباك الأخضر في الدقيقة الثامنة، وضغط لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بحثًا عن تسجيل التعادل مبكرًا.

وأسفر ضغط الأخضر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 من أحداث مباراة السعودية ضد اليمن عن طريق النجم هتان باهبري، وكاد أن يُحرز سلمان الفرج هدف التقدم من تسديدة قوية، إلا أن الحارس تألق وأبعدها.

ونجح عمر الداحي في هز شباك الأخضر عند الدقيقة 37، ليضغط لاعبو المنتخب الوطني لتسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليمن بتأخر الأخضر بنتيجة 2/1.

هدف التعادل:

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد اليمن اليوم، دفع مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد بالنجم عبدالفتاح عسيري بدلًا من خالد السميري، ليتحسن أداء المنتخب، وينجح سالم الدوسري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48.

واستمرت محاولات المنتخبين دون خطورة حقيقية على المرميين، وكاد المنتخب اليمن أن يُسجل هدفًا في الدقائق الأخيرة من تسديدة صاروخية، ولكن مرت بجوار القائم، وأضاع عبدالعزيز البيشي فرصة، لتنتهي مباراة السعودية ضد اليمن بالتعادل.


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