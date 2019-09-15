التعادل الإيجابي يحسم مباراة واتفورد ضد آرسنال

المواطن - مروة نبيل

فرط الجانرز في تقدمه بهدفين دون رد في مباراة واتفورد ضد آرسنال، التي أُقيمت على ملعب “فيكارج رود”، ليسقط في فخ التعادل بنتيجة 2/2.

ولعب واتفورد ضد آرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح أصحاب الأرض في تعطيل مسيرة الجانرز، والحصول على نقطة.

واتفورد ضد أرسنال:

وبدأت مباراة واتفورد ضد آرسنال بشكل سريع، وكاد بيير أوباميانج أن يفض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة، ولكن خرجت تسديدته بعيدًا، وسدد ديلوفيو كرة في الدقيقة السابعة، ولكن حارس الجانرز بيرند لينو أمسكها بسهولة.

وسدد توم كليفرلي كرة قوية في الدقيقة 11 من أحداث مباراة واتفورد ضد آرسنال وحولها لينو إلى ركلة ركنية، وأطلق نجم الجانرز بيبي كرة ضعيفة، نجح حارس المرمى بن فوستر في الإمساك بها.

ونجح أوباميانج في تسجيل هدف بتسديدة قوية في الدقيقة 21، وأحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 26، وحاول أصحاب الأرض تقليص الفارق، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة واتفورد ضد آرسنال بتقدم الجانرز بثنائية.

واتفورد ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح كليفرلي في تقليص الفارق عند الدقيقة 53، وضغط أصحاب الأرض بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ على المدافع دافيد لويز.

ونجح روبرتو بيريرا في تسديد ركلة الجزاء بنجاح، ليمنح فريقه التعادل، وحاول أصحاب الأرض تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع الجانرز تصدى لهجماتهم، لتنتهي مباراة واتفورد ضد آرسنال بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبعد مباراة واتفورد ضد آرسنال بالجولة الخامسة، رفع الجانرز رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما وصل رصيد واتفورد إلى نقطتين ويتذيل الترتيب.