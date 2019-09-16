التعادل السلبي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام

2019/09/17
الساعة 12:48 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أستون فيلا ضد وست هام التي أُقيمت، مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد مدافعه آرثر ماسوكو في الدقيقة 67، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ولم ينجح لاعبو أستون فيلا في استغلال نقص العدد، وتسجيل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


هل قرأت هذا ؟
  • شاهد.. نجم أستون فيلا يُسجل على طريقة سالم الدوسري
    •
  • رسميًا.. تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا
    •
  • أستون فيلا الثالث.. المحمدي تخصص تأهل إلى البريميرليج
    •
  • كريم الأحمدي .. لعب في فينورد وأستون فيلا وتألق بالمونديال الروسي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم