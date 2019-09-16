التعادل السلبي يحسم مباراة أستون فيلا ووست هام

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أستون فيلا ضد وست هام التي أُقيمت، مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد مدافعه آرثر ماسوكو في الدقيقة 67، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ولم ينجح لاعبو أستون فيلا في استغلال نقص العدد، وتسجيل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.