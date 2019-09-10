#التعاون يسلم لاعبيه راتب أغسطس
قبل مباراة العدالة

#التعاون يسلم لاعبيه راتب أغسطس

2019/09/10
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

سلم مجلس إدارة نادي التعاون راتب شهر أغسطس للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية، وجميع العاملين في النادي.

وأضاف نادي التعاون، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم إيداع راتب شهر أغسطس عبر حساباتهم البنكية، اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره العدالة، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة.


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