#التعاون يُسجل الهدف الأول و #الهلال يرد في 5 دقائق

#التعاون يُسجل الهدف الأول و #الهلال يرد في 5 دقائق

2019/09/26
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

افتتح نادي التعاون إحراز الأهداف في مباراته اليوم أمام نادي الهلال ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب البوروندي سيدريك أميسي الهدف الأول في شباك نادي الهلال عند حلول الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

واحتاج نادي الهلال بعد ذلك خمس دقائق فقط ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب السوري عمر خربين في الدقيقة التاسعة.

وتُقام مباراة الهلال والتعاون اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل مباراة اليوم يحتل الهلال صدارة دوري المحترفين برصيد عشر نقاط، وذلك بعد فوزه في الجولة الرابعة على نادي الاتحاد يوم السبت الماضي.


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