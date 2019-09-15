التعليم تعلق على فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية!

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم، أنها بذلت جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس المملكة في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، كما عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

وتعجبت وزارة التعليم واستنكرت التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة، لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية، من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو من نشره عن مكانها، لنقوم باسترجاعها.

وشددت التعليم من منطلق مسؤولياتها على أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها، ومن يقف خلفها.