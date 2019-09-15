التعليم تعلق على فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية!
أكدت أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها

التعليم تعلق على فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية!

2019/09/15
الساعة 9:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة التعليم، أنها بذلت جهودًا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس المملكة في المدن والمحافظات والقرى بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، كما عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

وتعجبت وزارة التعليم واستنكرت التصرف الذي ظهر في مقطع فيديو متداول لكتب دراسية جديدة، لمستويات تعليمية مختلفة، لا تتوفر عادة في مدرسة واحدة، وهي مجمعة وملقاة في حاوية، من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو من نشره عن مكانها، لنقوم باسترجاعها.

وشددت التعليم من منطلق مسؤولياتها على أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها، ومن يقف خلفها.


هل قرأت هذا ؟
  • التعليم تعلق على فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية!
    •
  • التعليم يناقش إعادة وهندرة الإجراءات لعمليات الموارد البشرية
    •
  • وزير التعليم يرصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها بالمدينة المنورة
    •
  • أنباء عن إيقاف اختبارات القدرات
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم