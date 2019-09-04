التعليم تقدم خدمة جديدة لجميع منسوبيها

المواطن - الرياض

أتاحت وزارة التعليم، ممثلة في خدمة تواصل، تقديم خدمة الدعم الفني لجميع منسوبيها عندما تواجههم مشكلة تقنية في التعامل مع أحد أنظمتها الإلكترونية المتعددة مثل “نور، نتائجي، فارس، عين”.

وأوضحت وزارة التعليم أن الخدمة يتم الحصول عليها من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19996.

يذكر أن وزارة التعليم، ممثلة في نظام فارس، أضافت في وقت سابق، رابطًا جديدًا باسم الملف الشخصي تحت صلاحية بياناتي.

وتتيح هذه الخدمة الجديدة لأي موظف وموظفة إمكانية الاطلاع على ‏البيانات الأساسية وهي (الاسم، العمر، الرقم الوظيفي، المدير المباشر، مقر العمل، الإدارة التعليمية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال والبريد الإلكتروني، المرتبة، المستوى).

بالإضافة إلى بيانات التابعين وبيانات الحساب البنكي، الدورات والمؤهلات ‏وسنة التخرج.