التكافؤ شعار مباريات #النصر ضد #الشباب

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر ضد الشباب التي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد الشباب

ولعب النصر ضد الشباب 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهات العالمي والليوث بالندية والتكافؤ الشديد، ما يزيد من صعوبة لقاء اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز 7 مرات، وهُزم أمام الليوث 8 مرات، وانتهت 7 مباريات لفريق النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل بين الفريقين.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تسجيل 21 هدفًا خلال مباريات النصر ضد الشباب السابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما نجح لاعبو الليوث في تسجيل 22 هدفًا.

ولم يتعادل النصر ضد الشباب منذ مواجهتهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عام 2016، والتي انتهت بنتيجة 1/1، وسجل هدف العالمي حسن الراهب، فيما أحرز فرنانديز هدف الليوث.

ترتيب النصر والشباب

وقبل مباراة النصر ضد الشباب اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليوث في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وذلك قبل مباراة النصر ضد الشباب اليوم.