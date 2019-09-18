التواصل الحكومي والترفيه يستعرضان أنشطة اليوم الوطني الـ89

المواطن - الرياض

عقد مركز التواصل الحكومي اجتماعه الدوري الخامس والعشرين للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، في الرياض، وذلك بحضور نحو 35 ممثلًا للأجهزة الحكومية.

وخصص مركز التواصل الحكومي هذا الاجتماع لتغطية فعاليات اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، حيث استعرض كل من مركز التواصل الحكومي والهيئة العامة للترفيه أنشطتهما المزمع إطلاقها لموسم اليوم الوطني 89 حول المملكة، إضافة إلى استعراض جائزة التميز الإعلامي التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل وزارة الإعلام.

وافتتح اللقاء مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز التواصل الحكومي، الأستاذ عبدالرحمن مجرشي، مستعرضًا الجهود التي تم إنجازها من قبل مختلف الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج الإعلامي الموحد للفترة الماضية من جهود تنسيقية وعمل إعلامي مشترك في مختلف المسارات.

واستعرض مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه الأستاذ بندر الأيداء، الأنشطة والفعاليات الخاصة بموسم اليوم الوطني الـ89 بدءًا من إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني، ومستعرضًا برامج احتفالات “الهمة” كـ”وحدة وطن” وهي أبراج تحكي تاريخ مناطقها بـ7 لوحات، “العروض المتجولة” وهي عروض مستمدة من التراث السعودي تصاحبها فرق شعبية، “أنغام الوطن” وهي منصات عازفين تستعرض مواهب موسيقية محترفة على الربابة والعود والقانون، “ورش عمل للأطفال” لتعزيز روح الانتماء والولاء، “منطقة المطاعم”، “متاجر اليوم الوطني” وتحوي هدايا مصنوعة من الثقافة السعودية بطابع هوية شعار “همة حتى القمة”، وأخيرًا “الألعاب النارية”.

وقدم من جهته مدير المركز الإعلامي لليوم الوطني 89 الأستاذ أحمد آل فاضل، عرضًا عن خدمات المركز الإعلامي وأعماله المقدمة للأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج، مشيرًا إلى أن المركز قدم خدماته لأكثر من 70 جهة حكومية وخاصة واستضاف نحو 6 لقاءات ثقافية ومؤتمرات صحفية.

وفي نهاية الاجتماع تم طرح تفاصيل جائزة التميز الإعلامي والتي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية وتهدف لتكريم أفضل المشاركات وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته.