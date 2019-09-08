الثلاثي الناري يقود هجوم برشلونة ضد فالنسيا
في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني

الثلاثي الناري يقود هجوم برشلونة ضد فالنسيا

2019/09/08
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، جاهزية ثلاثي الفريق الكتالوني الهجومي لخوض مباراة برشلونة ضد فالنسيا المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن الفريق الكتالوني سيخوض مباراة برشلونة ضد فالنسيا لأول مرة هذا الموسم بالثلاثي الناري في الهجوم، والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

وكان النجم الأرجنتيني ميسي يعاني من مشكلات عضلية أبعدته عن مباريات الفريق الكتالوني منذ بداية هذا الموسم، فيما تعافى سواريز من آلام في الساق اليمنى، والتي تعرض لها خلال مباراة أتلتيك بيلباو في الجولة الأولى.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية، بأن ميسي تعرض لانتكاسة جديدة في إصابته وسيغيب لمدة شهر آخر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكتالوني نفت ذلك.

وسيكون النجم عثمان ديمبلي، هو الغائب الوحيد عن هجوم الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد فالنسيا المقبلة؛ حيث إنه يحتاج إلى أسبوع آخر من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة.


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