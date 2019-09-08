الجاسم: #الأهلي في قلبي والأجانب سبب قلة مشاركاتي

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم النادي الأهلي السابق، تيسير الجاسم، سبب قلة مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، مبديًا في الوقت ذاته إعجابه بفكرة اللعب في الدوري الكويتي لكرة القدم.

وكان تيسير الجاسم، صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف النصر الكويتي في صفقة انتقال حر لمدة موسم رياضي واحد، ونالت الصفقة إشادة جماهيرية كبيرة؛ نظرًا لخبرات قائد الأهلي التي ستساعد الفريق.

وعلق تيسير الجاسم على انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الكويتي، قائلًا: “أحببت فكرة أن أكون أول لاعب سعودي في الكويت، ومشاركتي تراجعت بسبب عدد الأجانب”.

وتابع الجاسم خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS قائلًا: “اتفقت مع النادي الأهلي على إنهاء العقد؛ لأني أرغب في اللعب بشكل مستمر، وعلاقتي مع الأهلي لها ركن خاص في قلبي”.

وأضاف تيسير الجاسم خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تلقيت عروضًا من أندية سعودية، ولكن سأواجه مشكلة الأجانب.. وأحببت التجربة في الدوري الكويتي لكرة القدم”.

وعن رأيه في أداء الأخضر، أكد تيسير الجاسم أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قوي ويضم عناصر مميزة، ولكنه يفتقد للاعب في مركز المهاجم.