الجاسم: وجود الأجانب في السعودية أثر على المحليين

المواطن - مروة نبيل

أكد تيسير الجاسم أنه انضم إلى النصر الكويتي، لرغبته في المشاركة باستمرار، مشددًا على أن وجود اللاعبين الأجانب في السعودية أثر على اللاعبين المحليين.

وقال نجم النادي الأهلي السابق: “أبحث عن المشاركة في أكبر عدد من المباريات، وأن أقدم مستوى عاليًا، وهذا ما سأجده في الدوري الكويتي.. فريق النصر لديه مجموعة شابة ويحتاجون للاعبين خبرة لذلك تم التعاقد معي”.

وأضاف تيسير الجاسم خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “سيكون لي بصمة في النصر الكويتي لأن معظم اللاعبين شباب، والفريق في المواسم الخمسة الأخيرة لم ينزل من المراكز الخمسة الأولى وهم بحاجة للاعبي الخبرة”.

وتابع قائلًا: ” لم أفكر في الفوارق الفنية والمحترف دائمًا يبحث عن فرصة لعب، خاصة أن وجود الأجانب في السعودية أثر على اللاعبين المحليين ومشاركتهم .. شاهدنا معظمهم مع المنتخب وهم لا يشاركون أساسيين”.

وانتقل تيسير الجاسم إلى النصر الكويتي في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد، وشارك في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بالأمس.