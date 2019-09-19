الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

الجبير: التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية

2019/09/19
الساعة 10:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، “يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتدادًا لسياسات إيران، التخريبية والعدوانية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.

وشدد الوزير الجبير على أن التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.


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