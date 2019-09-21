الجبير: الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس خيارات الرد

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع على أرامكو، السبت الماضي، غير مسبوق، لافتًا إلى أن المملكة تدرس ما سيتم اتخاذه من إجراءات بعد انتهاء التحقيقات.

وقال الجبير في تصريحات لقناة العربية: إن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية، مضيفًا: “لن نقدم أي تنازلات فيما يتعلق بعقيدتنا أو أمننا”.

وتابع الوزير: لدينا خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم أرامكو، مفيدًا أن عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد إيران يزيد من سلوكها العدواني.

وأوضح الجبير أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب، لافتًا إلى أن “سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية”.

وقال الوزير الجبير : “لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير”. وأضاف “لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران”.

وتوقع الجبير من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع النظام الإيراني، لافتا إلى أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا.