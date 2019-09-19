الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا

الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا

2019/09/19
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.


هل قرأت هذا ؟
  • البرلمان البريطاني يدعو إلى إعلان المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية
    •
  • سفير المملكة لدى لندن: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو بشكل شبه مؤكد
    •
  • بريطانيا: يجب التوصل لحل سلمي ينهي الانقلاب في اليمن
    •
  • بريطانيا: نبحث مع ألمانيا ردًا جماعيًا على هجوم أرامكو الإرهابي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم