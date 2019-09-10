الجبير يستقبل وزير خارجية الكويت

الجبير يستقبل وزير خارجية الكويت

2019/09/10
الساعة 8:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد وصل في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية للمملكة التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسلمه رسالة من سمو أمير دولة الكويت، كما التقى بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.


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