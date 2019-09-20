الجبير يعقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة الخارجية.. عصر السبت

المواطن - الرياض

يعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مؤتمرًا صحفيًا، غدًا السبت ٢٠١٩/٩/٢١، الساعة الرابعة مساء بمقر وزارة الخارجية بالرياض للكشف عن آخر تطورات الوضع بعد الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو.

وكان الجبير أكد أمس أن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداءً على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.

وأضاف الجبير أن هذا الاعتداء الآثم يعتبر امتدادًا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفًا صارمًا تجاه سلوكيات إيران الإجرامية.