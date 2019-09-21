الجبير يعلنها للعالم : إيران تتحمل المسؤولية عن العمل الإجرامي ضد منشآت أرامكو
قال إن المملكة تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة

الجبير يعلنها للعالم : إيران تتحمل المسؤولية عن العمل الإجرامي ضد منشآت أرامكو

2019/09/21
الساعة 4:42 مساءً
- ‎في#هاشتاقات نشطة, اخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وذكر الجبير أن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية.

وأشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع “نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال”.

وكشف الجبير أن “السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات”.

وشدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حدٍّ للسياسات الإيرانية العدوانية.

وأضاف أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، موضحاً أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر.

وكرر الجبير أن السعودية حذرت مراراً من أن عدم التصدي لإيران سيُشجعها على زيادة عدوانها.

وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخاً أو طائرة مُسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال إن الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم.


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