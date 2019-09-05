الجريب فروت يُبطل مفعول هذه الأدوية

المواطن - متابعة

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إن للجريب فروت تأثيرًا سلبيًا على مفعول بعض الأدوية، إذ يحتوي على مواد تتعارض مع بعض العقاقير الطبية.

وأوضحت الغرفة أن الأمر يسري على أدوية الانتصاب المحتوية على المادة الفعالة سيلدينافيل، والأدوية الخافضة للكوليسترول المحتوية على المادة الفعالة سيمفاستاتين، وأدوية ضغط الدم المحتوية على المادة الفعالة أملوديبين، وفيراباميل، والمنومات المحتوية على المادة الفعالة زولبيديم.

لذا لا يجوز تناول الجريب فروت أو عصيره عند تعاطي أحد هذه الأدوية.

ومن ناحية أخرى أشارت الغرفة إلى أن المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم والحديد، تحدّ من مفعول بعض الأدوية، مثل مستحضرات الغدة الدرقية، وأدوية هشاشة العظام، لذلك يجب تعاطي هذه الأدوية بماء الصنبور.

وبالإضافة إلى ذلك، تحد الأغذية المحتوية على فيتامين K مثل السبانخ، والكرنب، من مفعول الأدوية المعالجة لنزيف الدم.