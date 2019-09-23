الجزيرة الإماراتي إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس
بعد فوزه على النصر العماني

الجزيرة الإماراتي إلى دور الـ16 من كأس محمد السادس

2019/09/23
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الجزيرة ضد النصر العماني، التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الفريق الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني:

وبدأت مباراة الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني بشكل سريع، وتمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة السادسة عن طريق زايد العامري، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح محمد الحوسني في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني بنتيجة 1/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني مباراة الجزيرة الإماراتي ضد النصر العماني اليوم، ضغط أصحاب الأرض ونجح زايد العامري في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66، وأضاف مراد باتنا الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وخطف الفريق الإماراتي بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد نهاية مباراة الجزيرة ضد النصر العماني اليوم بفوزه بنتيجة 3/1، علمًا بأنه فاز في لقاء الذهاب أيضًا بهدف نظيف.


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