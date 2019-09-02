الجسمي يكشف عن تفاصيل جديدة في حياته الفنية وحفل دار الأوبرا ضمن رحلة جبل 2

المواطن - الرياض

بعدما تطرّق الجزء الأول لنشأة الفنان الإماراتي حسين الجسمي وعرّج على مشوار حياته الغنائي، وكيفية وصوله إلى الشهرة والنجومية، يطلّ الجسمي مرّة أخرى ضمن الجزء الثاني من “رحلة جبل” على MBC1. يتوقف البرنامج في هذا الجزء عند مفاصل أخرى من حياته الفنية، وماذا يعني له أنه حقق إنجازاً جديداً في كونه أول فنان عربي يقف على مسرح دار الأوبرا في دبي، ليضيف هذا الإنجاز إلى لائحة طويلة من النجاحات الفنية والحفلات المتميزة.

يأخذ الجزء الثاني من البرنامج المشاهدين عبر ثلاث حلقات في جولة على الاستعدادات لهذا الحفل الكبير. كما تدخل الحلقة الأولى إلى مسرح أوبرا دبي، لمرافقة الجسمي في التحضيرات للحفل، ويكشف عن أبرز المعالم الثقافية في دبي. وتواصل الحلقة الثانية اللقاء الفني مع الجسمي، بين صحراء دبي ودار الأوبرا فيها. كما يتوقف عند عناوين الأغنيات التي اختار أن يؤديها في الحفل. أما الحلقة الثالثة والأخيرة، فتعرض الحفل الضخم الذي أشرف عليه مجموعة من أبرز مصمّمي الإضاءة العالميين. وخلال الحفل يغنى الجسمي على خشبة المسرح أغنية جديدة قام بتأليفها على البيانو.

يُعرض برنامج “رحلة جبل” في جزئه الثاني على MBC1، كل ثلاثاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.