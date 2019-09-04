الجماهير تشتاق لرؤية الأخضر في حلته الجديدة

المواطن - محمد سمعه

تشتاق الجماهير السعودية لرؤية منتخبها في حلته الجديدة وتحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد الذي تولى المسؤولية مؤخرًا خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وحرص بعض من الجماهير على توجيه كلمات الدعم للاعبي الأخضر قبل مباراتي مالي واليمن، حيث قال محمد: بالتوفيق.

أما مارتو فقال: بالتوفيق لصقورنا.

وقال حساب يحمل اسم سعد عاشق الأهلي: بإذن الله نفرح يا رب.

تلعب السعودية ضد مالي غدًا الخميس على ملعب محمد بن فهد الدولي، عند الساعة السابعة مساء، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في الدمام، وتُعتبر هذه المباراة ودية دولية خارج المنافسة الرسمية بين المنتخبين.

وتُعد مباراة السعودية ضد مالي هي المواجهة الأولى للأخضر تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هيرفي رينارد، الذي يطمح في الظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز قبل لقاء اليمن المرتقب.

يذكر أن المنتخب السعودي، سيواجه نظيره اليمني في العاشر من شهر سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان هيرفي رينارد، تولى تدريب المنتخب السعودي في بداية شهر أغسطس الماضي، عقب استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

جدير بالذكر أن خوان أنطونيو بيتزي رحل عن تدريب المنتخب السعودي بعد خروج الأخضر من دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2019.