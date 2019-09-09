الجهيم يغيب عن #الفيحاء 10 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الفيحاء، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمد الجهيم.

وأوضح نادي الفيحاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة حمد الجهيم بكسر في الساق، حيث ستستغرق فترة الشفاء والبرنامج العلاجي والتأهيلي 10 أسابيع.

وكان حمد الجهيم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفيحاء ضد الشباب الودية، يوم الجمعة الماضي، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.