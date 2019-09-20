الجوف تستعد بالأخضر و3500 علم احتفالًا باليوم الوطني 89
تخصيص 500 صورة مضيئة للهوية الوطنية

الجوف تستعد بالأخضر و3500 علم احتفالًا باليوم الوطني 89

2019/09/20
الساعة 6:36 مساءً
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المواطن - ميسر البديوي - الجوف

تزينت شوارع الجوف بـ3500 علم من أعلام المملكة، استعدادًا لاستقبال اليوم الوطني الـ89، والذي يصادف الـ23 من سبتمبر الجاري، ففي كل عام تحتفل مناطق المملكة في هذا اليوم بتوحيد المملكة من خلال فعاليات وعروض يتم تجهيزها مسبقًا لهذه الاحتفالية الكبرى.

وستضيء سماء الجوف، وذلك من خلال تخصيص 500 صورة مضيئة للهوية الوطنية تنطلق من أكثر من 10 منصات تقام بها الاحتفالات.

كما وزعت 1200 صورة ملكية في جميع الميادين والطرق الرئيسية في الجوف ومحافظاتها، وتشمل عروض اليوم الوطني الـ89 أيضًا 400 عرض ليزر تجميلي أخضر ثانويًّا، وأن الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الذي سيقام بتاريخ 23 سبتمبر، على إستاد جامعة الجوف والذي يحتوي على أوبريت، يتضمن العديد من اللوحات الفنية التي تشير إلى هذه الذكرى العزيزة، وبمشاركة فنانين من الصف الأول، وشعراء وأداء الفرق الفنية والفلكلورية المحلية والألعاب النارية.


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