الحائلي: سييرا مميز وخيمينيز يحتاج لفرصة أكبر

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي بالمدرب التشيلي لويس سييرا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اللاعب لويس خيمينيز يحتاج إلى فرص أكبر من أجل الحكم على مستواه.

سييرا مميز

وتحدث الحائلي عن المدرب التشيلي لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “تم التجديد مع سييرا أملًا في الاستقرار.. وهو مدرب مميز وحقق نتائج إيجابية مع الفريق في أوقات صعبة”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد قائلًا: “أعطيت الصلاحية الكاملة للمدرب في اختيار اللاعبين الأجانب والمحليين.. كان يعرض عليّ أسماء اللاعبين وعددهم ٦ لاعبين اثنين أجانب وأربعة محليين”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “هارون كمارا تم التوقيع معه بناء على طلب سييرا.. وكانت فيه منافسة مع أندية أخرى ودفعت مبالغ مقاربة .. ورأينا أن ندفع هذه المبالغ في الصفقة”.

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على أنه من المبكر الحكم على مستوى اللاعب التشيلي خيمينيز خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يحتاج إلى فرصة أكبر.

الاعتماد على الكفاءات

وأكد الحائلي أنه أستند في رئاسته لنادي الاتحاد على فريق عمله وأعضاء الإدارة أصحاب الكفاءات العالية، وتابع: “كنت قريبًا من إدارات الاتحاد لمدة 7 سنوات تعلمت خلالها من السلبيات والإيجابيات.. لذلك ستشاهدون عصارة هذه التجربة خلال فترة رئاستي”.

وأردف رئيس نادي الاتحاد خلال تصريحاته قائلًا: “أعتمد على إعطاء الصلاحيات لكل إدارة في النادي ومنحها الوقت وبعدها المحاسبة”.

وأشار إلى أنه وجد الاتحاد لديه 5 قضايا ومبالغ مالية عالية بسبب التعاقدات الأخيرة في الفترة الشتوية الموسم الماضي ويسعى لحلها، وأضاف: “صدر حكم على نادي الاتحاد منذ 2013 لصالح شركة داخلية.. ونعمل على الوصول لحل إيجابي للطرفين”.

نظام الحوكمة

وأضاف: “نسير في مراحل متقدمة في نظام الحوكمة لذلك سنحقق المردود المادي من هيئة الرياضة، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري بفضل دعم جماهير العميد.. وسنحقق دخل ١٠٠ مليون ريال بفضل تطبيق المعايير”.

واستكمل الحائلي تصريحاته قائلًا: شخص واحد فقط هو من يتواصل معي من أعضاء شرف الاتحاد.. فقط نواف المقيرن هو الشرفي الوحيد الداعم للإدارة”.

واختتم أنمار الحائلي تصريحاته قائلًا: “الاتحاد فريق كبير وطبيعي أن ينافس على الدوري.. والفريق يسير بطريقة إيجابية.. والاتحاد الأسيوي صنف الفريق ضمن الأفضل هجوميًا”.