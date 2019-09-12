الحائلي لـ الجماهير: استقبالكم المميز رسالة تحفيز

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي رسالة إلى جماهير العميد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر الحائلي عبر “تويتر”، صورة لوصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة أبها، اليوم الخميس، وسط حضور جماهيري كبير وتنظيم مميز.

وعلق قائلًا: “جماهير الاتحاد في منطقة عسير: استقبالكم المميز وحضوركم الكبير وانتظاركم لفترة طويلة في المطار، رسالة تحفيز مؤثرة ومهمة للاعبين لإسعادكم بإذن الله بنقاط المباراة”.

واختتم رئيس نادي الاتحاد رسالته إلى الجماهير قائلًا: “ولا أنسى شكر مجلس جمهور الاتحاد في المنطقة على روعة التنظيم”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره ضمك، مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه لعب مباراة واحدة فقط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ15 بدون رصيد.