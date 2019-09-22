الحائلي: هناك تركيز على السلبيات فقط وديون #الاتحاد 400 مليون

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، عن حجم الديون على العميد، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن هناك تركيزًا على السلبيات فقط خلال الفترة الأخيرة.

وقال الحائلي: “مجلس الإدارة دفع 15 مليون ريال خلال 3 شهور ونحتاج 220 مليونًا للموسم ولم نجد إلا 8 آلاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل 400 مليون و130 مليونًا ديون قصيرة الأجل”.

وعن المبلغ الذي يحتاجه نادي الاتحاد لكي يكون بلا ديون نهائية، رد أنمار الحائلي قائلًا: “نحتاج 400 مليون ريال لسداد كامل ديون النادي”.

وتابع الحائلي قائلًا: “عودة حمد الصنيع كانت بسبب احتياجنا له بالنادي، ولا يعلم عن الديون المتضخمة بالفترة السابقة”، مضيفًا: “الرئيس السابق نواف المقيرن سدد 11 مليونًا بعد استقالته وسلم النادي بدون ديون”.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “لم تصدر القوائم المالية قبل تقدمنا للترشح.. استقلت من إدارة لؤي ناظر لعدم قناعتي بالتعاقدات في ذلك الوقت، ولم أتحدث لكي لا أصنع صراعات”.

وأكد الحائلي خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن هناك إعلاميين طلبوا مساعدات مالية ثم قاموا باستخدام المنبر الإعلامي لمهاجمة الإدارة عندما لم يتجاوب معهم.

وواصل أنمار الحائلي تصريحاته قائلًا: “هناك تجييش على النادي والتركيز على السلبيات فقط، ونحن الإدارة الوحيدة التي تقدمت للترشح.. من حقنا أن نحصل على فرصتنا دون أي عاطفة”.