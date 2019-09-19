الحائلي يعلن عن راع جديد لـ #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الراعي الجديد للعميد.

ونشر أنمار الحائلي صورة لقميص الاتحاد مكتوب عليه إبراهيم القرشي، وعلق عليها قائلًا: “أرحب بشركة إبراهيم القرشي ضمن كوكبة رعاة نادي الاتحاد، وأتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح”.

وتابع الحائلي تغريدته قائلًا: “وأشكر جمهور الاتحاد الذي أكد بأنه الرقم الصعب في وضع ناديها في مقدمة الأندية التي تتطلع الشركات لرعايتها بحثًا عن شعبيته الجماهيرية الكبيرة التي نقدر دورها ونعمل كل ما في وسعنا لإسعادها”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات جولة “همة حتى القمة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.